Lantssseva

Обработаю Ваше фото

Обрабатываю фотографии( свадебные, семейные, love story, детские, предметные, повседневные…) я занимаюсь этим более 7 лет. Работала фотографом на свадьбах, семейные фото, детские…

Была официальным фотографом в модельной школе City of Angels. Там же обучала фотошопу. Есть сертификаты по пройденным обучениям фотосессии и ретуши. Была на мастер классе у Натальи Макушевой.

есть небольшое портфолио, к сожалению за 7 лет многие работы не сохранились в связи с переездом.