Lantssseva

Ангелина Ланцева LantsssevaLantssseva
29 летРоссия/Краснодар
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Обработаю Ваше фото
Обрабатываю фотографии( свадебные, семейные, love story, детские, предметные, повседневные…) я занимаюсь этим более 7 лет. Работала фотографом на свадьбах, семейные фото, детские…
Была официальным фотографом в модельной школе City of Angels. Там же обучала фотошопу. Есть сертификаты по пройденным обучениям фотосессии и ретуши. Была на мастер классе у Натальи Макушевой.
есть небольшое портфолио, к сожалению за 7 лет многие работы не сохранились в связи с переездом.
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