Дизайнер. Web дизайн, логотип, айдентика
Я делаю:
- Дизайн сайтов
- Логотипы
- Фирменный стиль
Расценки:
- Дизайн сайта от 200$ (главная страница) внутренние страницы от 50$ за 1шт.
- Создание логотипа 30$ (два варианта на выбор) каждый последующий 7$
- Создание сайта "под ключ" (стоимость уточняется)
Работаю по предоплате — 20%, 50% за проект
В выходные не работаю (только по договоренности)
Контакты:
e-mail: [email protected]
tel: 093 377 50 32
skype: lanvin_paris
Лучше всего со мной связываться по скайпу или телефону. С 9:00 до 21:00
Портфолио
- Без названия121 просмотр
- Лого "Полет фантазии" Вариант 2169 просмотров
- Лого для интернет провайдера568 просмотров
- Лого для цветочного магазина. Второй вариант141 просмотр
- Лого для цветочного магазина237 просмотров
- Лого Alp Star170 просмотров
- Логотип турагентства "Куда изволите"1569 просмотров
- Bon Appettite149 просмотров
- Лого "Полет фантазии"278 просмотров
- Логотип турагентства "Грааль тур"895 просмотров