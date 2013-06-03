Дизайнер. Web дизайн, логотип, айдентика

Я делаю:

- Дизайн сайтов

- Логотипы

- Фирменный стиль

Расценки:

- Дизайн сайта от 200$ (главная страница) внутренние страницы от 50$ за 1шт.

- Создание логотипа 30$ (два варианта на выбор) каждый последующий 7$

- Создание сайта "под ключ" (стоимость уточняется)

Работаю по предоплате — 20%, 50% за проект

В выходные не работаю (только по договоренности)

Контакты:

e-mail: [email protected]

tel: 093 377 50 32

skype: lanvin_paris

Лучше всего со мной связываться по скайпу или телефону. С 9:00 до 21:00