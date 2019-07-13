LapinaT1955

Татьяна Лапина LapinaT1955

 
68 летРоссия/Ярославль
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Немного о себе: окончила педагогический институт. Более сорока лет посвятила  системе образования. В настоящее время не работаю.  Увлекаюсь различными видами рукоделия. Много времени провожу за компьютером. Довожу начатое дело до конца. Постоянно учусь чему-то новому. Обучалась на курсах по транскрибации.  Имею сертификат об обучении на интенсиве "Богатый транскрибатор".

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