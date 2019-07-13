Немного о себе: окончила педагогический институт. Более сорока лет посвятила системе образования. В настоящее время не работаю. Увлекаюсь различными видами рукоделия. Много времени провожу за компьютером. Довожу начатое дело до конца. Постоянно учусь чему-то новому. Обучалась на курсах по транскрибации. Имею сертификат об обучении на интенсиве "Богатый транскрибатор".