Я Сафроненко Микита, фрілансер-копірайтер.

Вмію успішно проводити дослідження ринку, аналізувати цільову аудиторію і створювати текст, що продає, відповідний цілям бізнесу.

Моя спеціалізація — тематика криптовалюта, але я також працюю з іншими сферами бізнесу.

Легко спілкуюся та знаходжу спільну мову із замовниками, швидко входжу в тему, точно визначаю вимоги до тексту та терміни.

Результативність у роботі забезпечується унікальним стилем письма, грамотною композицією та правильним використанням мовних засобів.

Надаю клієнтам якісні тексти, виконані у строки та з урахуванням усіх побажань.

Готова до нових проектів та співпраці із зацікавленими замовниками.