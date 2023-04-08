Я Сафроненко Микита, фрілансер-копірайтер.
Вмію успішно проводити дослідження ринку, аналізувати цільову аудиторію і створювати текст, що продає, відповідний цілям бізнесу.
Моя спеціалізація — тематика криптовалюта, але я також працюю з іншими сферами бізнесу.
Легко спілкуюся та знаходжу спільну мову із замовниками, швидко входжу в тему, точно визначаю вимоги до тексту та терміни.
Результативність у роботі забезпечується унікальним стилем письма, грамотною композицією та правильним використанням мовних засобів.
Надаю клієнтам якісні тексти, виконані у строки та з урахуванням усіх побажань.
Готова до нових проектів та співпраці із зацікавленими замовниками.