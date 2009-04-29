Lapochka-dochka

Alexandra Isaeva Lapochka-dochka

 
43 годаУзбекистан/Ташкент
15 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Статьи, рерайтинг, переводы испанский=>русский

Знаете что за странный стук раздается посреди ночи из-за компа? Это я пишу для Вас уникальный продающий текст :)

Имеется опыт в сфере копирайтинга и рерайтинга, СЕО-статей и заполнения сайтов контентом.

Люблю писать про строительство и дизайн, о кино и искусстве, на детскую и медицинскую темы, о природе и путешествиях.

Тексты по психологии и философии ввергают меня в долговременный ступор, но как человек гибкий и легко обучаемый переступаю себя и пишу, пишу, пишу...

Надеюсь, мы с Вами ещё встретимся?

Отзывы заказчиков
AlekartRu
Максим 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Приватный для Isaeva Alexandra (Lapochka-dochka)
Очень понравилось работать с Александрой. Грамотные тексты, ответственный подход, выдерживание сроков. Рекомендую для сотрудничества.
Очень понравилась совместная работа. Интересное задание с четким ТЗ, приемлемые сроки исполнения, оплата в установленный срок. Что ещё нужно копирайтеру для спокойной жизни? Только побольше таких заказчиков!
Ответный отзыв
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Исаевой Александры
Приятно работать с человеком, который относится к делу со всей ответственностью. Саша не только пишет грамотные и интересные тексты, но и отдаёт их в строго указанное время. Спасибо, Саша, за помощь!