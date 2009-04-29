Статьи, рерайтинг, переводы испанский=>русский

Знаете что за странный стук раздается посреди ночи из-за компа? Это я пишу для Вас уникальный продающий текст :)

Имеется опыт в сфере копирайтинга и рерайтинга, СЕО-статей и заполнения сайтов контентом.

Люблю писать про строительство и дизайн, о кино и искусстве, на детскую и медицинскую темы, о природе и путешествиях.

Тексты по психологии и философии ввергают меня в долговременный ступор, но как человек гибкий и легко обучаемый переступаю себя и пишу, пишу, пишу...

Надеюсь, мы с Вами ещё встретимся?