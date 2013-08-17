Lapotok

Вера Lapotok

 
46 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Работаю удаленно по предоплате.

Специализируюсь на фотоколлажах. Работы можно посмотреть в портфолио.

Ищу постоянную удаленную работу!

Портфолио
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