Ищу работу по набору текстов или созданию логотипов.

Приветствую! Я начинающий графический дизайнер ( имею диплом о среднем специальном образовании и высшем образовании по специальности "графический дизайн") неплохо рисую на бумаге, хорошо владею программой Photoshop, начала изучать CorelDraw на профессиональном уровне. Так же неплохо печатаю и хорошо знаю русский язык , поэтому работа копирайтера тоже подойдёт. Ответственна, активна, коммуникабельна. Люблю креативность.