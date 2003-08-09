Фрилансер

Здравствуйте, меня зовут Алина, я смм-специалист, ищу новых клиентов.

Работаю с нишами: еды, спорта, животными, парфюмом, одежды и многое другое. Мне много чего интересно 

Мои кейсыhttps://drive.google.com/drive/folders/1Z4FxCnLXmI5zLGbOWlPk50QaU39Z6YBuМоё резюмеhttps://docs.google.com/document/d/1cu4jxPYIeKNAzqHWW2IkqQnsnPILrKI6w-OhJ-Ts39s/edit?usp=drivesdk

В мои услуги входит (15-20 тыс):

- Анализ конкурентов

- Составление контент-плана

- Составление стратегии

- Написание постов (количество зависит от оплаты)

- Создание историй (количество зависит от оплаты)

- Оформление визуала

- Генерирование идей для рилс и их создание

- Подбор методов продвижения аккаунта и их реализация

- Создание воронок продаж и их реализация

- Дизайн актуальных (если нужно)

- Шапка профиля (если нужно)

- Выкладка контента по таймингу

Если я вам подхожу, жду обратной связи)

Также занимаюсь презентациями, только начинаю, поэтому беру минимальную оплату!