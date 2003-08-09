Здравствуйте, меня зовут Алина, я смм-специалист, ищу новых клиентов.
Работаю с нишами: еды, спорта, животными, парфюмом, одежды и многое другое. Мне много чего интересно
Мои кейсыhttps://drive.google.com/drive/folders/1Z4FxCnLXmI5zLGbOWlPk50QaU39Z6YBuМоё резюмеhttps://docs.google.com/document/d/1cu4jxPYIeKNAzqHWW2IkqQnsnPILrKI6w-OhJ-Ts39s/edit?usp=drivesdk
В мои услуги входит (15-20 тыс):
- Анализ конкурентов
- Составление контент-плана
- Составление стратегии
- Написание постов (количество зависит от оплаты)
- Создание историй (количество зависит от оплаты)
- Оформление визуала
- Генерирование идей для рилс и их создание
- Подбор методов продвижения аккаунта и их реализация
- Создание воронок продаж и их реализация
- Дизайн актуальных (если нужно)
- Шапка профиля (если нужно)
- Выкладка контента по таймингу
Если я вам подхожу, жду обратной связи)
Также занимаюсь презентациями, только начинаю, поэтому беру минимальную оплату!