Переводчик (EN - RU)

ОБРАЗОВАНИЕ:

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА И ЭКОНОМИКИ им. А.С. ГРИБОЕДОВА

Факультет лингвистики

Специальность – лингвист-переводчик (английский и немецкий языки)

ОПЫТ РАБОТЫ:

2004 г.: персональный гид (на договорной основе) англоговорящего ту-риста (посещение достопримечательностей г. Москва и культурных меро-приятий, организация перелета, питания и размещения, устный перевод).

2005 г.: практика в издательстве «Айрис-пресс», корректор текстов на немецком языке.

2005 г.: издательство АСТ, перевод художественной литературы (анг-лийский и немецкий язык).

2006 - 2007 г.: ООО «Позитив Колор», переводчик и помощник руково-дителя отдела продаж (перевод устный\письменный, двусторонний перевод, ведение переговоров на английском языке, переписка на английском языке, организация командировок и деловых встреч). Основная тематика письмен-ных переводов: техническое описание оборудования для обработки и покра-ски металла, установок для очистки сточных вод, юридические контракты, маркетинговые материалы.

2007-2009 г.: ООО Янус, старший переводчик/редактор, отдел информа-ционных технологий. Основная тематика переводов: IT и телекоммуника-ции; компьютеры (аппаратное и программное обеспечение), электротехника, маркетинг/реклама (в т.ч. перевод и адаптация слоганов); юриспруденция; пресс-релизы, посвященные программным продуктам и бытовой технике. Локализация пользовательского интерфейса программного обеспечения и веб-сайтов. Нерегулярные задания по нефтегазовой и машиностроительной тематике, художественно-исторические тексты (руководства для туристов). Опыт работы менеджером IT-отдела (замена руководителя во время отпус-ка/болезни).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ:

Английский язык – свободное владение, устный и письменный

Немецкий язык – устный и письменный

Навыки работы с программами для перевода: Trados SDL International, Logoport, Idiom, Catalyst, Passolo и др. В данный момент эти программы уста-новлены на домашнем компьютере и полностью настроены для обеспечения бесперебойной работы. Помимо этого, есть опыт работы с малоизвестным программным обеспечением для перевода (например, Sagem Localization Tools), а также с программами для редактирования: внесение исправлений в несколько сегментированных файлов одновременно без потери качества и повреждения тегов.

ПРОЧЕЕ:

• ПК – уверенный пользователь;

• Microsoft Office;

• Photoshop CS3: профессиональное владение, курсы повышения квали-фикации МАРХИ;

• Интернет, навыки использования поисковых систем – быстрый поиск любой нужной информации;

• быстрая машинопись;

• Интернет: выделенная линия.

Личные качества: отличная обучаемость ( в т.ч. работе с новым программ-ным обеспечением для переводов), умение переключаться с одного задания на другое без потери качества, ответственность, аккуратность.