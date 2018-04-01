LaraBarabash

Нужен грамотный специалист, по работе с кадрами для подготовки резюме с которым реально устроиться на работу. Имеется готовое резюме, его необходимо переработать. Подробности в личку.
Рекрутинг (HR)3 заявки
Закрыт
7 лет назад
Окончила:
Сибирскую государственную геодезическую академию, инженер по специальности информационные системы и технологии;
Ленинградский топографический техникум, топограф.
Выполняю картографические работы любой сложности.
Работаю в программных продуктах AutoCAD, Mapinfo, Credo, CorelDro, Фотошоп и др.
Нужен грамотный специалист, по работе с кадрами для подготовки резюме с которым реально устроиться на работу. Имеется готовое резюме, его необходимо переработать. Подробности в личку.