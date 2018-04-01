LaraBarabash

Лариса LaraBarabash

 
54 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Окончила:

Сибирскую государственную геодезическую академию, инженер по специальности информационные системы и технологии;

Ленинградский топографический техникум, топограф.

 

Выполняю картографические работы любой сложности.

Работаю в программных продуктах AutoCAD, Mapinfo, Credo, CorelDro, Фотошоп и др.