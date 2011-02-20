- Web дизайн (только дизайн и внешний вид, любой сложности в деталях под ключ)
- разработка логотипов, фирменных стилей любой сложности;
- эксклюзивный дизайн и идеи
- разработка макетов любой полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламы на транспорте и т.д.;
Имею большой опыт работы с клиентами;
делаю БЫСТРО и качественно, ответственный и трудолюбивый, не страшусь больших нагрузок;
двигаюсь постоянно вперед, само-совершенствуюсь;
могу придумать и разработать то чего нет у других,
не шаблоню и не копирую, каждая идея может быть уникальна,
есть опыт и умение работать в команде и создание команд и творческих отделов.
Образование:
ОГХТУ Художественное училище им.Грекова (Одесса)
Год окончания 2004
дизайнер-оформитель специалист
школа дизайна Марии Мельник "Дизайн класс" (Одесса)
Год окончания 2000
школа дизайна и изобразительного искусства
Английский язык - свободно
Общественная деятельность:
общественные мероприятия от БФ "Пробуждение"
Компьютерные навыки:
профессиональное владение программами: CorelDraw, Photoshop CS, Illustrator