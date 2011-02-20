Дизайнер широкого профиля

- Web дизайн (только дизайн и внешний вид, любой сложности в деталях под ключ)

- разработка логотипов, фирменных стилей любой сложности;

- эксклюзивный дизайн и идеи

- разработка макетов любой полиграфической продукции, наружной рекламы, рекламы на транспорте и т.д.;

Имею большой опыт работы с клиентами;

делаю БЫСТРО и качественно, ответственный и трудолюбивый, не страшусь больших нагрузок;

двигаюсь постоянно вперед, само-совершенствуюсь;

могу придумать и разработать то чего нет у других,

не шаблоню и не копирую, каждая идея может быть уникальна,

есть опыт и умение работать в команде и создание команд и творческих отделов.

Образование:

ОГХТУ Художественное училище им.Грекова (Одесса)

Год окончания 2004

дизайнер-оформитель специалист

школа дизайна Марии Мельник "Дизайн класс" (Одесса)

Год окончания 2000

школа дизайна и изобразительного искусства

Английский язык - свободно

Общественная деятельность:

общественные мероприятия от БФ "Пробуждение"

Компьютерные навыки:

профессиональное владение программами: CorelDraw, Photoshop CS, Illustrator