Меня зовут Солынина Лариса ( https://ok.ru/profile/452731925279 ). Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса.

Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0", усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас бесплатно.

То есть, я предлагаю настроить Вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детальнее.

Жду от Вас ответа.

С уважением Солынина Лариса.