Ф.И.О: Ханарина Лариса Владимировна
Гражданство: РФ
Дата рождения: 08.04.1992
Место проживания: Fargo ND 58103 USA
302043, Россия, г.Орёл
Тел. +1 701 799 02 01
+7 910 206 28 94
E-mail: [email protected]
Образование:
2009 – 2015 (в процессе) – Орловский государственный университет. Филологический факультет. Кафедра журналистики и связей с общественностью, специальность – журналист
2010 – 2016 (в процессе) – North Dakota State University. College of Agriculture, Food Systems, and Natural Resources. Department of Veterinary and Microbiological Sciences, специальность - биотехнолог
Дополнительное образование:
2008 - 2009 – Курсы английского языка при Орловском государственном университете. Факультет
иностранных языков.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2009 – 2012, ведущая эфира и автор программ (интернет-радиостанции)
Должностные обязанности:
- Ведение внестудийных программ;
- Работа с плей-листом;
- Разработка и реализация собственных проектов, рубрик;
- Подготовка и проведение интервью;
- Обратная связь с радиослушателями;
- Анонсирование мероприятий;
- Составление планов обучения и курирование нового персонала радиостанции.
2012, ведущая разовой программы ("Хит FM", г.Орёл)
Должностные обязанности:
- Разработка и реализация разовой программы;
- Ведение студийной программы.
2013-2014, переводчик английского языка в г. Фарго, Северная Дакота, США.
Должностные обязанности:
- Сопровождение русскоязычных делегаций;
- Помощь при коммуникации с англоязычными представителями сельскохозяйственных компаний.
Другие навыки:
- Активный пользователь ПК и сети Internet;
- Владение «Adobe Photoshop», «Sam Broadcaster»,«Adobe Audition»;
- Знание английского языка (высокий уровень);
- Написание статей для размещения в печатных СМИ.
Личностные качества:
Стремление к профессиональному росту и самосовершенствованию, пунктуальность,
ответственность, инициативность, быстрая обучаемость, коммуникабельность,
творческий подход к решению проблем.