Журналист, переводчик (английский язык)

Ф.И.О: Ханарина Лариса Владимировна

Гражданство: РФ

Дата рождения: 08.04.1992

Место проживания: Fargo ND 58103 USA

302043, Россия, г.Орёл

Тел. +1 701 799 02 01

+7 910 206 28 94

E-mail: [email protected]

Образование:

2009 – 2015 (в процессе) – Орловский государственный университет. Филологический факультет. Кафедра журналистики и связей с общественностью, специальность – журналист

2010 – 2016 (в процессе) – North Dakota State University. College of Agriculture, Food Systems, and Natural Resources. Department of Veterinary and Microbiological Sciences, специальность - биотехнолог

Дополнительное образование:

2008 - 2009 – Курсы английского языка при Орловском государственном университете. Факультет

иностранных языков.

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2009 – 2012, ведущая эфира и автор программ (интернет-радиостанции)

Должностные обязанности:

- Ведение внестудийных программ;

- Работа с плей-листом;

- Разработка и реализация собственных проектов, рубрик;

- Подготовка и проведение интервью;

- Обратная связь с радиослушателями;

- Анонсирование мероприятий;

- Составление планов обучения и курирование нового персонала радиостанции.

2012, ведущая разовой программы ("Хит FM", г.Орёл)

Должностные обязанности:

- Разработка и реализация разовой программы;

- Ведение студийной программы.

2013-2014, переводчик английского языка в г. Фарго, Северная Дакота, США.

Должностные обязанности:

- Сопровождение русскоязычных делегаций;

- Помощь при коммуникации с англоязычными представителями сельскохозяйственных компаний.

Другие навыки:

- Активный пользователь ПК и сети Internet;

- Владение «Adobe Photoshop», «Sam Broadcaster»,«Adobe Audition»;

- Знание английского языка (высокий уровень);

- Написание статей для размещения в печатных СМИ.

Личностные качества:

Стремление к профессиональному росту и самосовершенствованию, пунктуальность,

ответственность, инициативность, быстрая обучаемость, коммуникабельность,

творческий подход к решению проблем.