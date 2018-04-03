LarionovaIrina

Я SMM-менеджер, помогаю своим клиентам вести, оформлять, продвигать и настраивать группы ВКонтакте.
В каких случаях ко мне нужно обращаться:
-если вы хотите развивать свою группу ВКонтакте, но вам некогда или некому ей заниматься;
-вам необходимо чтобы группа привлекала новых клиентов в ваш бизнес;
- вы заинтересованы в том, чтобы ваша группа выглядела аккуратно и достойно представляла ваш бренд в социальных сетях;
- если для вас важно чтобы ваша группа росла без вложений в рекламу за счет адекватных целевых подписчиков.
Я работаю ответственно, но не со всеми клиентами. Если вы продвигаете сигареты, наркотики или алкоголь, у нас с вами не получиться сотрудничества. Но если ваш товар или услуга приносит людям пользу, с удовольствием помогу вашему бизнесу стать еще успешней.
Напишите мне в ЛС, и мы обсудим нюансы нашего возможного сотрудничества, рассчитаем стоимость работы с вашим конкретным проектом, определимся смогу ли я вам помочь.