LarionovaIrina

SMM-менеджер. Если у вас есть группа ВКонтакте и вы хотите чтобы ее вел специалист, обращайтесь.

Я SMM-менеджер, помогаю своим клиентам вести, оформлять, продвигать и настраивать группы ВКонтакте.

В каких случаях ко мне нужно обращаться:

-если вы хотите развивать свою группу ВКонтакте, но вам некогда или некому ей заниматься;

-вам необходимо чтобы группа привлекала новых клиентов в ваш бизнес;

- вы заинтересованы в том, чтобы ваша группа выглядела аккуратно и достойно представляла ваш бренд в социальных сетях;

- если для вас важно чтобы ваша группа росла без вложений в рекламу за счет адекватных целевых подписчиков.

Я работаю ответственно, но не со всеми клиентами. Если вы продвигаете сигареты, наркотики или алкоголь, у нас с вами не получиться сотрудничества. Но если ваш товар или услуга приносит людям пользу, с удовольствием помогу вашему бизнесу стать еще успешней.

Напишите мне в ЛС, и мы обсудим нюансы нашего возможного сотрудничества, рассчитаем стоимость работы с вашим конкретным проектом, определимся смогу ли я вам помочь.