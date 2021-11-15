Larisa-6047

Копирайтинг для успешного бизнеса.

Меня зовут Лариса Маслова. Я копирайтер.

Прошла обучение в школе копирайтинга Юлии Волкодав. Изучала курс Сергея Сердюкова и Алексея Купреева «SMM продвижение в соцсетях».

Образование высшее. Окончила Луганский государственный педагогический университет по специальности учитель географии и экономики.

Работа в школе дала навык объяснять понятно сложные для понимания явления.

Самые любимые темы: управление личными финансами, строительство, автомобили, описание бытовой техники. Не пишу на темы: медицинские, юридические и узкоспециализированные технические.

При написании статей использую несколько источников информации.

Если станете моим заказчиком, Вы получите

· аналитические и информационные статьи, имеющие максимум информации при минимуме стоп-слов и «воды», написанные интересно и доступно;

· «ключи» в SEO-оптимизированных статьях будут распределены равномерно по всему тексту. Благодаря этому поисковые машины увидят текст, а «цепляющий» заголовок привлечет внимание посетителей сайта;

· качественные продающие тексты и описания дадут исчерпывающую полезную информацию о товарах и увеличат количество покупателей;

· серии статей по темам заказчика наполнят контентом сайты или блоги;

· обзор художественной литературы расскажет о достоинстве произведения, не раскрывая подробностей содержания.

Cтатьи будут иметь уникальность не ниже 90% .

Тексты на уникальность проверяю на etxt.ru, text.ru,, а качество написанного - на orfogrammka.ru, и glvrd.ru. В работе учитываю пожелания заказчика и всегда на связи. Надеюсь на плодотворное и долговременное

сотрудничество.