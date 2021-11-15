Larisa-6047

Меня зовут Лариса Маслова. Я копирайтер.
Прошла обучение в школе копирайтинга Юлии Волкодав. Изучала курс Сергея Сердюкова и Алексея Купреева «SMM продвижение в соцсетях».
Образование высшее. Окончила Луганский государственный педагогический университет по специальности учитель географии и экономики.
Работа в школе дала навык объяснять понятно сложные для понимания явления.
Самые любимые темы: управление личными финансами, строительство, автомобили, описание бытовой техники. Не пишу на темы: медицинские, юридические и узкоспециализированные технические.
При написании статей использую несколько источников информации.
Если станете моим заказчиком, Вы получите
· аналитические и информационные статьи, имеющие максимум информации при минимуме стоп-слов и «воды», написанные интересно и доступно;
· «ключи» в SEO-оптимизированных статьях будут распределены равномерно по всему тексту. Благодаря этому поисковые машины увидят текст, а «цепляющий» заголовок привлечет внимание посетителей сайта;
· качественные продающие тексты и описания дадут исчерпывающую полезную информацию о товарах и увеличат количество покупателей;
· серии статей по темам заказчика наполнят контентом сайты или блоги;
· обзор художественной литературы расскажет о достоинстве произведения, не раскрывая подробностей содержания.
Cтатьи будут иметь уникальность не ниже 90% .
Тексты на уникальность проверяю на etxt.ru, text.ru,, а качество написанного - на orfogrammka.ru, и glvrd.ru. В работе учитываю пожелания заказчика и всегда на связи. Надеюсь на плодотворное и долговременное
сотрудничество.