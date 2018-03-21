Вам нужны понятные тексты без «воды» и пустых слов? Тогда вы по адресу! Работа специалистом по сопровождению компьютерных программ научила меня писать просто о сложном.
Предлагаю к Вашим услугам:
· Продающие тексты;
· СЕО-копирайтинг;
· Тексты для лендингов;
· Качественный копирайтинг и рерайтинг;
· Обзор продукции и описание товаров для интернет-магазинов;
· Письма для электронной коммерческой рассылки.
При написании статей я использую несколько интернет-ресурсов, предпочитая
первоисточники и официальные сайты компаний. Пишу на все темы, кроме
политических и эротических. Мне нравится писать циклы статей. Занимаясь такой работой, я полностью погружаюсь в тематику и становлюсь в ней экспертом.
Знаю веб-верстку и Word Press,поэтому, обратившись ко мне, вы получите не просто текст в Word, а сверстанную страничку или небольшой проект.
Образование высшее, я закончила Донецкий политехнический институт, факультет «Автоматизированные системы управления». Закончила три уровня Школы Копирайтинга Юлии Волкодав(«Начинающий», «Специалист», «Профессионал»). Живу в Екатеринбурге.
Я всегда на связи, соблюдаю сроки и готова к конструктивной критике. К исправлениям и доработкам отношусь спокойно, но предпочитаю договариваться обо всем заранее в техническом задании.
Чтобы уже через несколько дней получить первые результаты от нашего сотрудничества, напишите мне прямо сейчас на [email protected]. У вас есть реальная возможность привлечь на ваш сайт новых посетителей и увеличить продажи.
Жду вашего сообщения для того, чтобы как можно скорее приступить к интересной работе!
- Сайт ООО "Мехколонна №44"170 просмотров
- Статья "О компании"156 просмотров
- Что заставляет вас есть?199 просмотров
- Текст на лендинг "Думай и похудей"224 просмотра
- Текст на главную страницу сайта "Думай и похудей"145 просмотров
- Парфюмированная вода Tresor Lancom151 просмотр
- Смартфон Samsung Galaxy A3 (2017)138 просмотров