Пишу слова по делу

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Вам нужны понятные тексты без «воды» и пустых слов? Тогда вы по адресу! Работа специалистом по сопровождению компьютерных программ научила меня писать просто о сложном.

Предлагаю к Вашим услугам:

· Продающие тексты;

· СЕО-копирайтинг;

· Тексты для лендингов;

· Качественный копирайтинг и рерайтинг;

· Обзор продукции и описание товаров для интернет-магазинов;

· Письма для электронной коммерческой рассылки.

При написании статей я использую несколько интернет-ресурсов, предпочитая

первоисточники и официальные сайты компаний. Пишу на все темы, кроме

политических и эротических. Мне нравится писать циклы статей. Занимаясь такой работой, я полностью погружаюсь в тематику и становлюсь в ней экспертом.

Знаю веб-верстку и Word Press,поэтому, обратившись ко мне, вы получите не просто текст в Word, а сверстанную страничку или небольшой проект.

Образование высшее, я закончила Донецкий политехнический институт, факультет «Автоматизированные системы управления». Закончила три уровня Школы Копирайтинга Юлии Волкодав(«Начинающий», «Специалист», «Профессионал»). Живу в Екатеринбурге.

Я всегда на связи, соблюдаю сроки и готова к конструктивной критике. К исправлениям и доработкам отношусь спокойно, но предпочитаю договариваться обо всем заранее в техническом задании.

Чтобы уже через несколько дней получить первые результаты от нашего сотрудничества, напишите мне прямо сейчас на [email protected]. У вас есть реальная возможность привлечь на ваш сайт новых посетителей и увеличить продажи.

Жду вашего сообщения для того, чтобы как можно скорее приступить к интересной работе!