Стаж в написании авторских работ - 6 лет.

Стаж в написании авторских работ - 6 лет.

Данная работа является для меня основной.

Дополнительная информация:

Исполнительная, способная и ответственная, коммуникабельная.

Выполняю теортетические, а так же расчетно-графические работы. Опыт выполнения более 6 лет. Работы выполняю на основе статей, собственной электронной базы электронных учебников и изданий, так же есть доступ к городской бибилиотеке.

Оформление работ: согласно методическим указаниям, если указания не предоставляют, то оформляю с соответствии с общепринятыми требованиями ГОСТов.

Владение ПК: программы MS Office, MatCad, Compas, AutoCad.

Доступ к сети Internet: дома и на работе.

Условия работы: Дистанционно. Оплата через Яндекс-деньги,