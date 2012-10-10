Стаж в написании авторских работ - 6 лет.
Стаж в написании авторских работ - 6 лет.
Данная работа является для меня основной.
Дополнительная информация:
Исполнительная, способная и ответственная, коммуникабельная.
Выполняю теортетические, а так же расчетно-графические работы. Опыт выполнения более 6 лет. Работы выполняю на основе статей, собственной электронной базы электронных учебников и изданий, так же есть доступ к городской бибилиотеке.
Оформление работ: согласно методическим указаниям, если указания не предоставляют, то оформляю с соответствии с общепринятыми требованиями ГОСТов.
Владение ПК: программы MS Office, MatCad, Compas, AutoCad.
Доступ к сети Internet: дома и на работе.
Условия работы: Дистанционно. Оплата через Яндекс-деньги,
Действие аккаунта приостановлено!
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