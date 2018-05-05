LarisaLilac

Автор статей о здоровом образе жизни и медицине

Я профессионал с многолетним опытом работы в сфере ядерных исследований. Имею три патента на изобретения новых материалов и технологий их изготовления. Являюсь автором многочисленных научных публикаций. В свободное время изучаю современные подходы к здоровому образу жизни, нетрадиционные методы лечения, в частности гомеопатию и китайскую медицину. Обладаю сильными навыками письменной речи, быстро обрабатываю, редактирую и резюмирую большие объемы текстовой информации. К завершению профессиональной карьеры ищу возможности постоянной удалённой занятости в сфере копи- и рерайтинга, написания авторских статей и редактуры.