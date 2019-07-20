LarisaVl1410

Ассистент, личный помощник

Меня зовут Лариса Сохина, я начинаю свой путь в удаленной работе. Имею высшее экономическое образование и магистерскую степень в управлении проектами. 9 лет я работала экономистом, многому научилась и научила, могу поставить управленческий финансовый учет с 0, разобраться в бизнес-процессах, подготовив все таблицы, формулы, инструкции, провести обучение. Сейчас я работаю менеджером по продажам (не долго - всего 4 месяца), но уже умею находить общий язык с совершенно незнакомыми людьми, хотя я умела это и раньше, просто сейчас отточила навык, разобралась как работает отдел продаж и что нужно для его эффективной работы, я думаю на данном этапе этого достаточно и я решила двигаться дальше. Мне интересен весь организм проекта, фирмы, здесь я буду еще эффективней. На удаленном формате я уже была копирайтером, оператором Битрикс 24 и не хочу на этом останавливаться.