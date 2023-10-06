Портфолио
- Варианты этикетки для яйца "Халяль"308 просмотров
- Прорисовка пакета для тушки цыпленка-бройлера510 просмотров
- Пакет для тушки "Халяль"163 просмотра
- Пакет "Тушка для запекания"200 просмотров
- Этикетка-стикер "Колбаски для гриля"386 просмотров
- Этикетка-стикер "Крылышки для гриля"364 просмотра
- Этикетка-стикер для шашлыка783 просмотра
- Этикетка-стикер для колбасы "Для-окрошки"647 просмотров
- Этикетка-стикер для колбасы "Диетическая"1734 просмотра
- Дизайн стикера, колбасок для жарки207 просмотров
- Буклет297 просмотров
- Двухсторонняя листовка170 просмотров