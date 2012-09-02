Английский язык на уровне Upper Intermediate, близкий к Native speaker level.
Перевожу письменно:
- художественные тексты
- договоры (в т.ч. лицензионные)
- рекламные материалы (статьи, синопсисы, аннотации, туристические описания и др.)
- деловую корреспонденцию
- диалоговые листы к фильмам, роликам (опыт работы в кинокомпании)
- научные статьи (в тч по теме электроника, корректировка и редакторская работа).
Опыт работы – 6 лет.
Личные качества:
- ответственность
- исполнительность
- вдумчивость
- аккуратность
- внимание к деталям
- точность перевода
Перевожу качественно и в срок.
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