Английский язык на уровне Upper Intermediate, близкий к Native speaker level.

Перевожу письменно:

- художественные тексты

- договоры (в т.ч. лицензионные)

- рекламные материалы (статьи, синопсисы, аннотации, туристические описания и др.)

- деловую корреспонденцию

- диалоговые листы к фильмам, роликам (опыт работы в кинокомпании)

- научные статьи (в тч по теме электроника, корректировка и редакторская работа).

Опыт работы – 6 лет.

Личные качества:

- ответственность

- исполнительность

- вдумчивость

- аккуратность

- внимание к деталям

- точность перевода

Перевожу качественно и в срок.