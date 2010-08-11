Опыт работы: Ноябрь 2008 – настоящее время
«Экспресс типография» ИП Ярцева И. А. (типография)
Должность – Дизайнер
Должностные обязанности: создание макетов полиграфической продукции (визитки, календари, буклеты, листовки и др.), разработка логотипов, допечатная подготовка, обязанности менеджера (общение с заказчиком, подготовка документации, расчет заказа).
Апрель 2008 – август 2008
Студия «Видеомиг» (фотовидеостудия)
Должность – Видеодизайнер
Должностные обязанности: Оцифровка и обработка видеоматериала, обработка фотографий
Август 2007 – февраль 2007
ООО Компания «Студия уюта» (изготовление корпусной мебели на заказ)
Должность – менеджер-дизайнер
Должностные обязанности: Общение с клиентом, замеры помещений, проектирование индивидуальных образцов корпусной мебели, разработка чертежей для последующего изготовления.
Образование: средне-специальное
2010-настоящее время
СФУ, Архитектурный факультет, бакалавр «Архитектура»
2007- 2010
ИрГТУ, заочно-вечерний факультет, специальность «Архитектор»
2004-2007
Иркутский Авиационный техникум, факультет дизайна, специальность – «Дизайнер»
Участие в выставках: 2006г. Выставка «Оранжевое солнце» в музее им. Рогаля
2006г. Выставка проектного искусства союза дизайнеров России «Байкал арди»
2007г. Выставка проектного искусства союза дизайнеров России «Байкал арди»
Дополнительные сведения: Знание ПК: Microsoft Office, Autodesk AutoCad 2007, 3D studio MAX 8.0, Adobe Рhotoshop, Adobe Indesign, Corel Draw 13, Canopus Ediuse Pro 4.
Умение рисовать от руки
Личные качества: ответственность, исполнительность, быстрообучаемость, креативность, доброжелательность.
Увлечения: рисование, фотография, декораторство, “hand made”.
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