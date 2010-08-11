Полиграфический дизайнер

Опыт работы: Ноябрь 2008 – настоящее время

«Экспресс типография» ИП Ярцева И. А. (типография)

Должность – Дизайнер

Должностные обязанности: создание макетов полиграфической продукции (визитки, календари, буклеты, листовки и др.), разработка логотипов, допечатная подготовка, обязанности менеджера (общение с заказчиком, подготовка документации, расчет заказа).

Апрель 2008 – август 2008

Студия «Видеомиг» (фотовидеостудия)

Должность – Видеодизайнер

Должностные обязанности: Оцифровка и обработка видеоматериала, обработка фотографий

Август 2007 – февраль 2007

ООО Компания «Студия уюта» (изготовление корпусной мебели на заказ)

Должность – менеджер-дизайнер

Должностные обязанности: Общение с клиентом, замеры помещений, проектирование индивидуальных образцов корпусной мебели, разработка чертежей для последующего изготовления.

Образование: средне-специальное

2010-настоящее время

СФУ, Архитектурный факультет, бакалавр «Архитектура»

2007- 2010

ИрГТУ, заочно-вечерний факультет, специальность «Архитектор»

2004-2007

Иркутский Авиационный техникум, факультет дизайна, специальность – «Дизайнер»

Участие в выставках: 2006г. Выставка «Оранжевое солнце» в музее им. Рогаля

2006г. Выставка проектного искусства союза дизайнеров России «Байкал арди»

2007г. Выставка проектного искусства союза дизайнеров России «Байкал арди»

Дополнительные сведения: Знание ПК: Microsoft Office, Autodesk AutoCad 2007, 3D studio MAX 8.0, Adobe Рhotoshop, Adobe Indesign, Corel Draw 13, Canopus Ediuse Pro 4.

Умение рисовать от руки

Личные качества: ответственность, исполнительность, быстрообучаемость, креативность, доброжелательность.

Увлечения: рисование, фотография, декораторство, “hand made”.