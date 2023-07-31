Качественная работа на результат!!!
Доброе время суток!
Меня зовут Лариса, выполняю работу ответственно, качественно и быстро.
Свободно владею украинским, русским, польским, английским языками, совершенствую знания в немецком и турецком языках.
Имеется большой опыт в работе с текстами различной тематики: перевод, набор, редактирование.
Опыт в написании отзывов.
Провожу анализ текстов на уникальность.
Есть опыт в копирайтинге и рерайтинге.
Являюсь активным пользователем социальных сетей.
Немного о себе: надежный, ответственный и целеустремленный человек. Люблю делать работу быстро, при этом качественно.
Я использую свои навыки и опыт для достижения общих целей.
Буду рада сотрудничеству!