Качественная работа на результат!!!

Доброе время суток!

Меня зовут Лариса, выполняю работу ответственно, качественно и быстро.

Свободно владею украинским, русским, польским, английским языками, совершенствую знания в немецком и турецком языках.

Имеется большой опыт в работе с текстами различной тематики: перевод, набор, редактирование.

Опыт в написании отзывов.

Провожу анализ текстов на уникальность.

Есть опыт в копирайтинге и рерайтинге.

Являюсь активным пользователем социальных сетей.

Немного о себе: надежный, ответственный и целеустремленный человек. Люблю делать работу быстро, при этом качественно.

Я использую свои навыки и опыт для достижения общих целей.

Буду рада сотрудничеству!