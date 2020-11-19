Larkovaelena

Филолог с высшим обращованием
Всех рада приветствовать !
я филолог с высшим образованием!
Ключевые навыки:
•Работа с готовым текстом
•написание статей/ рецензий/ очерков и тд)
•Исправление ошибок (орфография/пунктуация)
• Работа с иностранным языком (перевод и тд)
• опыт в работе с продажами •
•опыт работы с компьютерными программами разной сложности
дополнительные навыки :
• видео монтаж
•работа в редакторах (фото/видео)
•ведение сайтов ( создание простых сайтов)
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