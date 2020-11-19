Larkovaelena

Елена Larkovaelena

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Филолог с высшим обращованием

Всех рада приветствовать !

я филолог с высшим образованием! 

Ключевые навыки: 

•Работа  с готовым текстом 

•написание  статей/ рецензий/ очерков и тд)

•Исправление ошибок (орфография/пунктуация)  

• Работа с иностранным языком (перевод и тд) 

• опыт в работе с продажами •

•опыт работы с компьютерными программами разной сложности 

дополнительные навыки : 

• видео монтаж 

•работа в редакторах (фото/видео)

•ведение сайтов ( создание простых сайтов) 