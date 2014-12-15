У Вас возник вопрос «почему?»
Во-первых, Вы принимаете решение, а я принимаю вызов.
Во-вторых, мне нравится то, что я пишу, а то, что я напишу,понравится Вам.
В-третьих, я всегда следую девизу: «Что может быть заметнеехорошей статьи? Статья еще лучше!»
В-четвертых, я «ЧЕЛОВЕК СЛОВА». Во всех смыслах.
В-пятых, я работаю быстро, качественно и в срок.
В-шестых, уникальность моих статей неоспорима.
В-седьмых, у меня есть все: образование, специализация,опыт, профессионализм и любовь к творчеству.
Вас интересует, что я пишу?·
Уникальные статьи (копирайтинг).
Тексты для продвижения (SEO-статьи).
Тексты для выступлений (спичрайтинг). А также:·
Переписываю статьи (рерайтинг).
Корректирую тексты.
Итак, коротко о себе.Хорошо писать – это потребность моей души. Любовь к слову была присуща мне еще в юности и самовыражалась в незамысловатых стихах. Именно она привела меня в университет на филологический факультет, а затем и в аспирантуру. Благодаря ей,
я стала кандидатом филологических наук и на протяжении многих лет занималась
преподавательской деятельностью. Когда было свободное время и сердце посещало вдохновение, писала стихи о жизни, о нравственных ценностях и о любви, самом сильном и
облагораживающем чувстве....С моими стихами можете ознакомиться на сайте «Библиотека поэзии» http://www.poems.su/author/595
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