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В-третьих, я всегда следую девизу: «Что может быть заметнеехорошей статьи? Статья еще лучше!»

В-четвертых, я «ЧЕЛОВЕК СЛОВА». Во всех смыслах.

В-пятых, я работаю быстро, качественно и в срок.

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Итак, коротко о себе.Хорошо писать – это потребность моей души. Любовь к слову была присуща мне еще в юности и самовыражалась в незамысловатых стихах. Именно она привела меня в университет на филологический факультет, а затем и в аспирантуру. Благодаря ей,

я стала кандидатом филологических наук и на протяжении многих лет занималась

преподавательской деятельностью. Когда было свободное время и сердце посещало вдохновение, писала стихи о жизни, о нравственных ценностях и о любви, самом сильном и

облагораживающем чувстве....С моими стихами можете ознакомиться на сайте «Библиотека поэзии» http://www.poems.su/author/595

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Информация для работодателей. Я работаю по договору. В сотрудничестве со мной все прозрачно и честно, личное спокойствие вам гарантировано. Я всегда довожу дело до конца. А именно: на финише текст, при необходимости, будет незамедлительно подкорректирован в соответствии с пожеланиями заказчика.

Я никогда не бросаю клиентов, не закончив взятые на себя обязательства, не раздражаюсь и не «умничаю», если по их просьбе нужно внести изменения в текст, поскольку желание клиента для меня – закон, а взаимопонимание и порядочность – главное в отношениях с заказчиками.

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