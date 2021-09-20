Образование
КНУБАСтроительство и гражданская инженерия, Киев
Высшее, с 2021 по 2023 (2 года)
Специализация - геотехника(основания и фундаменты)
ОНМУСтроительство и гражданская инженерия, Одесса
Неоконченное высшее, с 2019 по 2021 (2 года)
Направление - гидротехническое, гражданское, промышленное строительство
ЗГЕК ЗНУСтроительство гидротехнических сооружений, Запорожье
Среднее специальное, с 2015 по 2019 (4 года)
специализация - техник-гидротехник
Коллегиум "Элинт"Запорожье
Среднее, с 2006 по 2015 (9 лет)
Филологическое направление
Дополнительное образование Int lines (1 месяц)
Профессиональные и другие навыки · Навыки работы с компьютером
Работаю в:
*AUTODESK REVIT
*AUTOCAD
*REALTIME LANDSCAPING ARCHITECT
Знание языков
· Английский ─ средний
· Украинский ─ свободно
· Русский ─ свободно
Опыт:
Делала чертежи на заказ на фрилансе, рабочие чертежи для дизайн-проектов
(обмерный план, план монтажа, демонтажа, мебели, электрики, т.д)
Обучалась работе с программами как в учебных заведениях, так и самостоятельно.
В учебных заведениях работала над следующими проектами:
- бетонная водосливная плотина;
- земляная плотина;
- пром. здание (фасад, план, колонна в разрезе, план кровли);
- геологические разрезы, свайный фундамент;
- общая устойчивость по круглоцилиндру;
- план морского порта;
- причальное сооружение из массивов;
- расчет воздействия волн с эпюрами;
- шлюз (статический расчет, поперечный/продольный разрез, подходной канал);
- берегозащитные сооружения (стат. расчет; строительный случай и
эксплуатационный случай);
- календарный план и смены;
- нагрузки на причальное сооружение из оболочек большого диаметра;
- схемы подкрановых путей;
- уголоковая подпорная стенка;
- каменная наброска
- молы, волноломы, буны
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