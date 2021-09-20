Рабочие чертежи для дизайн-проектов; чертежи на заказ (специализация - инженер-гидротехник)

Образование

КНУБА

Строительство и гражданская инженерия, Киев

Высшее, с 2021 по 2023 (2 года)

Специализация - геотехника(основания и фундаменты)

ОНМУ

Строительство и гражданская инженерия, Одесса

Неоконченное высшее, с 2019 по 2021 (2 года)

Направление - гидротехническое, гражданское, промышленное строительство

ЗГЕК ЗНУ

Строительство гидротехнических сооружений, Запорожье

Среднее специальное, с 2015 по 2019 (4 года)

специализация - техник-гидротехник

Коллегиум "Элинт"

Запорожье

Среднее, с 2006 по 2015 (9 лет)

Филологическое направление

Дополнительное образование Int lines (1 месяц)

Профессиональные и другие навыки · Навыки работы с компьютером

Работаю в:

*AUTODESK REVIT

*AUTOCAD

*REALTIME LANDSCAPING ARCHITECT

Знание языков

· Английский ─ средний

· Украинский ─ свободно

· Русский ─ свободно

Опыт:

Делала чертежи на заказ на фрилансе, рабочие чертежи для дизайн-проектов

(обмерный план, план монтажа, демонтажа, мебели, электрики, т.д)

Обучалась работе с программами как в учебных заведениях, так и самостоятельно.

В учебных заведениях работала над следующими проектами:

- бетонная водосливная плотина;

- земляная плотина;

- пром. здание (фасад, план, колонна в разрезе, план кровли);

- геологические разрезы, свайный фундамент;

- общая устойчивость по круглоцилиндру;

- план морского порта;

- причальное сооружение из массивов;

- расчет воздействия волн с эпюрами;

- шлюз (статический расчет, поперечный/продольный разрез, подходной канал);

- берегозащитные сооружения (стат. расчет; строительный случай и

эксплуатационный случай);

- календарный план и смены;

- нагрузки на причальное сооружение из оболочек большого диаметра;

- схемы подкрановых путей;

- уголоковая подпорная стенка;

- каменная наброска

- молы, волноломы, буны