Графический дизайнер, UI/UX, Web Designer

Художественное и дизайнерское образование, владение графическими редакторами, знание английского языка уровня Пре-Интермедиат - Интермедиате. Желание развиваться и учиться новому в компании, инициативность и открытость к новым трендам дизайна, любовь к своей работе. Наличие вкуса, наличие чувства композиции, умение чувствовать бренд и его особенности, умение мыслить образно, знание последних/ свежих тенденций в дизайне и умение применять их на практике с учетом особенностей бренда. Умение работать с ТЗ, дедлайнами, параллельными проектами, готовность работать под руководством арт директора. Личная ответственность и способность работать самостоятельно, коммуникабельная, стрессоустойчивая, креативная