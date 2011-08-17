Laser87

Юрий Laser87

 
36 летУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб Разработчик

В чем я силен:

веб верстка ( + адаптивность, кроссбраузерность);

веб программирование (php, mysql, jquery, ajax)

копирайтинг/рерайтинг/СЕО оптимизация

Есть собственная CMS.

Также владею CMS: Wordpress, Joomla, 1C Bitrix

PHPWordPressMySQLJoomlajQueryAjaxБитрикс

  • Настройка почты на сервере

    Добрый день. Что имеем: сервер с directadmin. ОС: СentOs В директадмине у пользователей создается перенаправление на другую почту, к примеру есть почта [email protected] и ее перенаправляет на [email protected] Проблема: Иногда пользователи, когда отправляет почту - им письма возвращаются. Нужно: ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн одной респонсив страницы

    $50

    Требуется нарисовать согласно ТЗ два варианта дизайна для одной страницы. После выбора одного из вариантов сделать дизайн мобильной версии. Исполнитель только из Украины.

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить табы для продукта wordpress/woocommerce

    $15

    Задача заключается в том, что уже на готовый сайт на основе wordpres Woocommerce нужно для single product настроить вкладку табы. Уже они существуют, но только один таб - product description. Нужно добавить еще несколько, например: Спецификация Документация.

    WordPressWooCommerce
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничного сайта

    $35

    Предоставлю psd исходник. Сайт одностраничный. Все категории меню на одной странице. При нажатии плавно скролляться к нужному разделу. Все разделы похожи друг на друга, по сему с версткой проблем не будет. Бекграунд фиксированный. Естественное требование кроссбраузерности Срок исполнения - 3 дня

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт на битриксе

    Сайт каталог на битриксе Будет интерактивный домик. При наведении на какую то часть дома, она подсвечивается, всплывает подсказка и мы можем на нее нажать и перейти на текстовые страницы. В остальном двух-трех уровневый каталог с конечными ...

    БитриксСайт на Битрикс
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка существующего сайта

    Здравствуйте. Требуется доработка существующего сайта. ТЗ прикреплено. Интересует стоимость, сроки. Обращаю внимание: с ценами не загибать, планируется долгосрочное сотрудничество. Писать только в личку, так как большая разница во времени, не всегда смогу ответить по скайпу.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Автоотключение зарегистрированных пользователей

    $20

    Здравствуйте. Требуется сделать автоотключение зарегистрированных пользователей в ДЖУМЛЕ. Это надо для того, чтобы при нажатии на кнопку "разрешить" напротив определенного юзера проходило 3 часа и автоматом разрешение выключалось. Алгоритм реализации: В БД таблица jos_users существует поле "block" (0-разрешить, ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Программа учета посетителей

    $50

    Требуется разработать программу учета посетителей в фитнес зал. В наличии имеется магнитные карточки с уникальным ID, магнитный ридер с USB интерфейсом и с интерфейсом в разрез клавиатуры, компьютер. Принцип работы: Клиент пришел, купил карточку Оператор привязал к ID карточки ...

    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
120 отзывов(-5)
$30
10 баллов
9 лет назад
Верстка одностраничного сайта
Адекватный, приятный в общении заказчик. Задача поставлена четко, оплата вовремя. Приятно сотрудничать.
Василий - мастер своего дела. Все сделал как полагается профессионалу. Буду обращаться еще не однократно. Советую всем.
Ответный отзыв
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
онлайн
$50
10 баллов
12 лет назад
Разработка логотипа
Хорошо поработали, отличный заказчик. Своевременная оплата.
Анатолий справился с задачей. Понравилось сотрудничество. Советую
Ответный отзыв
vlacherk
Влад 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Автоотключение зарегистрированных пользователей
Осталось весьма положительное впечатление от сотрудничества. Юрий понимает возможности изменений и его задания реалистичны. При обсуждениях затронули другие темы и было интересно общаться. Оплата была даже раньше, чем были проверены все изменения.
Я ОЧЕНЬ доволен сотрудничеством с Владиславом. ОЧЕНь советую как специалиста и как человека.
Ответный отзыв
impossibleaz
Антон 
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Разработка мини шапки на сайт
Юрий как заказчик очень хороший. Приятно общаться. Хорошо поставленное задание. Приятно работать. Благодарю.
Все прошло быстро и безболезненно. Не проверял на серьезных дизайнах, но с этим справился. Зачет.
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