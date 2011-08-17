Добрый день. Что имеем: сервер с directadmin. ОС: СentOs В директадмине у пользователей создается перенаправление на другую почту, к примеру есть почта [email protected] и ее перенаправляет на [email protected] Проблема: Иногда пользователи, когда отправляет почту - им письма возвращаются. Нужно: ...
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- $50
Требуется нарисовать согласно ТЗ два варианта дизайна для одной страницы. После выбора одного из вариантов сделать дизайн мобильной версии. Исполнитель только из Украины.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Задача заключается в том, что уже на готовый сайт на основе wordpres Woocommerce нужно для single product настроить вкладку табы. Уже они существуют, но только один таб - product description. Нужно добавить еще несколько, например: Спецификация Документация.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $35
Предоставлю psd исходник. Сайт одностраничный. Все категории меню на одной странице. При нажатии плавно скролляться к нужному разделу. Все разделы похожи друг на друга, по сему с версткой проблем не будет. Бекграунд фиксированный. Естественное требование кроссбраузерности Срок исполнения - 3 дняHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
В прикрепленных файлах макет журнала. Интересуют: сроки, цена.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужна информационная помощь в заливке фоток virtuemart с помощью csv improvedИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Сайт каталог на битриксе Будет интерактивный домик. При наведении на какую то часть дома, она подсвечивается, всплывает подсказка и мы можем на нее нажать и перейти на текстовые страницы. В остальном двух-трех уровневый каталог с конечными ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработка существующего сайта. ТЗ прикреплено. Интересует стоимость, сроки. Обращаю внимание: с ценами не загибать, планируется долгосрочное сотрудничество. Писать только в личку, так как большая разница во времени, не всегда смогу ответить по скайпу.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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ВНИМАНИЕ ИСПРАВЛЕНИЕ - сайт продвигать только на русском языке Все указано в ТЗ Писать только в личку сначалаПоисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Требуется разработать логотип. Бриф прилагается. Перед началом работы обязательно смотрю на портфолиоЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Здравствуйте. Требуется сделать автоотключение зарегистрированных пользователей в ДЖУМЛЕ. Это надо для того, чтобы при нажатии на кнопку "разрешить" напротив определенного юзера проходило 3 часа и автоматом разрешение выключалось. Алгоритм реализации: В БД таблица jos_users существует поле "block" (0-разрешить, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Здравствуйте. Требуется разработать баннер-шапку на сайт статичную. ТЗ и материалы для разработки прилагается.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Требуется разработать программу учета посетителей в фитнес зал. В наличии имеется магнитные карточки с уникальным ID, магнитный ридер с USB интерфейсом и с интерфейсом в разрез клавиатуры, компьютер. Принцип работы: Клиент пришел, купил карточку Оператор привязал к ID карточки ...Прикладное ПО17 заявокЗакрыт13 лет назад