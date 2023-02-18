Анастасия Латчинова LatchinovaLatchinova
25 летРоссия/Москва
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Графический дизайнер
Всем привет! Я начинающий графический дизайнер!
Создаю фирменный стиль компании; делаю логотипы, баннеры. Также занимаюсь созданием дизайна открыток, визиток и листовок.
Закончила МГТУ им Н.Э. Баумана по специализации промышленный дизайн. После работала два года в текстильной дизайн студии помощником руководителя (дизайнера), во время работы на студию поняла, что меня привлекает графический дизайн, поэтому приняла решение продолжить обучение уже по интересующей меня специальности и перейти на фриланс)
Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Фирменный стиль HR-бренда компании4 просмотра
Фирменный стиль
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