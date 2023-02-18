Графический дизайнер

Всем привет! Я начинающий графический дизайнер!

Создаю фирменный стиль компании; делаю логотипы, баннеры. Также занимаюсь созданием дизайна открыток, визиток и листовок.

Закончила МГТУ им Н.Э. Баумана по специализации промышленный дизайн. После работала два года в текстильной дизайн студии помощником руководителя (дизайнера), во время работы на студию поняла, что меня привлекает графический дизайн, поэтому приняла решение продолжить обучение уже по интересующей меня специальности и перейти на фриланс)

Буду рада сотрудничеству!