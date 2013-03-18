Профессиональный перевод, копирайтинг, рерайтинг

Аспирант.

Высшее филологическое образование (немецкий язык), научные стажировки в Голландии и Германии (2005-2012).

Опыт работы журналистом: написание статей для раздела «Наука и образование» во всеукраинском издании (2006, 2010-2011).

Опыт работы преподавателем гуманитарных дисциплин (немецкий язык, философия, этика, эстетика).

Предпочтительные темы для работы: наука и технологии, образование, методики раннего развития, детские товары, изучение языков (немецкий, английский), история искусства, история кино, кинообзоры, литература, философия, страноведение и туризм.

Работа с англоязычными и немецкоязычными источниками, возможно сотрудничество с научными консультантами.

Языки: русский, украинский (носитель языка), немецкий, английский (свободно), французский, древнегреческий (базовые знания).