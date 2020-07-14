Дамы и господа, расскажите, чего вы желаете. Исполню в лучшем виде

Здравствуй, гость моей странички. Если ты зашел сюда, значит ищешь исполнителя. Я очень ответственный человек, педантичная личность. Всегда стараюсь достигнуть совершенства в работе, с любовью отношусь к деталям, а именно в мелочах красота, верно?

Учусь я в институте имени Мечникова, филологический факультет.

Черты характера, которые полезны вам при сотрудничестве:

- С головой погружаюсь в задачу.

- Стараюсь смотреть на работу вашими глазами.

- Выполняю в срок.

- Исправляю все недочеты, которые вы подметили и указали в техническом задании.

Ну что же, может попробуем поработать уже?)