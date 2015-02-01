Копирайт/рерайт, наполнение интернет магазинов,... открыта для новых задач

Высшее образование - менеджмент организации

Опыт работы в различных направлениях страхования более 7 лет (все основные виды страхования, урегулирование убытков, корпоративное страхование юридических лиц, подготовка предложений и документов для участия в тендерах). Основные занимаемые должности - ведущий специалист по страхованию, заместитель руководителя отдела урегулирования, начальник отдела корпоративного страхования.

Небольшой опыт (около года) в качестве преподавателя компьютерных курсов (начальный уровень).

Навыки:

знание английского - базовый уровень (читаю и перевожу со словарем, могу объясниться)

уверенный пользователь ПК (офисные программы, интернет)

знание основ 1С, организации взаиморасчетов с юридическими лицами

хорошая скорость набора текстов.

Характеристики:

Грамотность, коммуникабельность, ответственность, исполнительность, хорошая обучаемость, нацеленность на результат, энергичность

Наличие круглосуточного безлимитного интернета.

Аккаут в соцсетях Вконтакт, одноклассники, фейсбук.

Ищу удаленную работу с свободным графиком (занятость не более 2-3 часов в день).

Сфера деятельности:

копирайт/рерайт,

SEO - несложные задачи

наполнение интернет магазина товарами и описаниями,

администрирование интернет магазинов,...

Открыта для новых задач

Не смотря на отсутствие опыта в данной сфере - готова быстро обучиться.

Оплата на карту сбербанка или Киви кошелек.