Высшее образование - менеджмент организации
Опыт работы в различных направлениях страхования более 7 лет (все основные виды страхования, урегулирование убытков, корпоративное страхование юридических лиц, подготовка предложений и документов для участия в тендерах). Основные занимаемые должности - ведущий специалист по страхованию, заместитель руководителя отдела урегулирования, начальник отдела корпоративного страхования.
Небольшой опыт (около года) в качестве преподавателя компьютерных курсов (начальный уровень).
Навыки:
знание английского - базовый уровень (читаю и перевожу со словарем, могу объясниться)
уверенный пользователь ПК (офисные программы, интернет)
знание основ 1С, организации взаиморасчетов с юридическими лицами
хорошая скорость набора текстов.
Характеристики:
Грамотность, коммуникабельность, ответственность, исполнительность, хорошая обучаемость, нацеленность на результат, энергичность
Наличие круглосуточного безлимитного интернета.
Аккаут в соцсетях Вконтакт, одноклассники, фейсбук.
Ищу удаленную работу с свободным графиком (занятость не более 2-3 часов в день).
Сфера деятельности:
копирайт/рерайт,
SEO - несложные задачи
наполнение интернет магазина товарами и описаниями,
администрирование интернет магазинов,...
Открыта для новых задач
Не смотря на отсутствие опыта в данной сфере - готова быстро обучиться.
Оплата на карту сбербанка или Киви кошелек.