Графический дизайнер и художник

Портфолио на гугл-диске - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17KSGnAAaoq5PkCZJT_4BD1GRd72cBD__

Привет. Меня зовут Лиза, я графический дизайнер. Большая часть моих работ в портфолио, это рисунки, выполненные в фотошопе, от концептов до полноценных. Занимаюсь также векторными иллюстрациями, разработкой логотипов, оформлений для соцсетей. А также создаю дизайны визиток, листовок, плакатов и прочей печатной продукции.

показываю заказчикам процесс работы, согласуя его и внося правки по ходу. Это я делаю для того, чтобы итоговый результат заказчику понравился. Обсуждать процесс работы могу по Вайберу или Whats up - 89123915853, к этому же номеру привязана банковская карточка (сбер), на которую прошу высылать оплату заказов