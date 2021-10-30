Иллюстратор/ Графический дизайнер

Работала графическим дизайнером с 2018 года в компании Simbios production, а с 2020 года ушла на фриланс и начала брать проекты по созданию векторных иллюстраций для анимации рекламных роликов.

Мое портфолио:

Векторные иллюстрации: https://cloud.mail.ru/public/3fB7/HvS27szPp

Растровые иллюстрации: https://cloud.mail.ru/public/Mdmv/2VnVfY6vZ