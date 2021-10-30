Лаура Винчук LauraVinchukLauraVinchuk
24 годаКазахстан/Алматы
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Иллюстратор/ Графический дизайнер
Работала графическим дизайнером с 2018 года в компании Simbios production, а с 2020 года ушла на фриланс и начала брать проекты по созданию векторных иллюстраций для анимации рекламных роликов.
Мое портфолио:
Векторные иллюстрации: https://cloud.mail.ru/public/3fB7/HvS27szPp
Растровые иллюстрации: https://cloud.mail.ru/public/Mdmv/2VnVfY6vZ
Портфолио
- Векторные иллюстрации для анимации Ciber Inst54 просмотра
- Иллюстрации для анимации Coachstyle47 просмотров
- Dog Fitness53 просмотра
- Раскраска37 просмотров
- Иллюстрации для раскраски24 просмотра
- Стальной мир34 просмотра
- Иллюстрации на заказа для интерьера28 просмотров
- Создание шапки для ютуба Piggy Boy Play32 просмотра
- Космонавт на карантине31 просмотр
- Родословная21 просмотр
- Коты38 просмотров
- Marciano Club23 просмотра