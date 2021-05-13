Laura_asgard

UX/UI дизайнер

UX/UI Designer

👋 Привет!

Меня зовут Лаура Асгард и я делаю трендовые сайты.

 Почему со мной приятно работать

• Умею слушать и слышать

• Предлагаю несколько вариантов дизайна

• Буду работать по ночам, лишь бы успеть сдать проект в срок

• Всегда на связи в дневное время

 Этапы работ

• Заполнение брифа и знакомство на интервью. Только голосом можно лучше погрузиться в ваш продукт.

• Конкурентный анализ и поиск лучшей визуальной концепции

• Прототипирование

• Создание дизайна согласно вашим требованиям и пожеланиям. Моя цель, чтобы ваш сайт выделялся среди конкурентов и запоминался каждому кто на него зашел.

• Презентация дизайна и обсуждение правок. Я предлагаю 2 итерации правок бесплатно, а последующие будут рассчитываться по часовой ставке.

 Что я могу

• Лендинг

• Интернет-магазин

• Многостраничный сайт

Создаю сайты под ключ в тильде или подготовлю макет для передачи в верстку.