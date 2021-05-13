Laura_asgard

UX/UI Designer
👋 Привет!
Меня зовут Лаура Асгард и я делаю трендовые сайты.
Почему со мной приятно работать
• Умею слушать и слышать
• Предлагаю несколько вариантов дизайна
• Буду работать по ночам, лишь бы успеть сдать проект в срок
• Всегда на связи в дневное время
Этапы работ
• Заполнение брифа и знакомство на интервью. Только голосом можно лучше погрузиться в ваш продукт.
• Конкурентный анализ и поиск лучшей визуальной концепции
• Прототипирование
• Создание дизайна согласно вашим требованиям и пожеланиям. Моя цель, чтобы ваш сайт выделялся среди конкурентов и запоминался каждому кто на него зашел.
• Презентация дизайна и обсуждение правок. Я предлагаю 2 итерации правок бесплатно, а последующие будут рассчитываться по часовой ставке.
Что я могу
• Лендинг
• Интернет-магазин
• Многостраничный сайт
Создаю сайты под ключ в тильде или подготовлю макет для передачи в верстку.