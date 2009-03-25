Иллюстрации, обработка фотографий, а так же комиксы

Савушкина Ирина Евгеньевна

Мобильный телефон: 89166463576 (звонить с 10:00 до 23:00)

Дата рождения: 26.12.1987 г., (21 год)

Семейное положение: не замужем

Цель: работа художником. (комиксы, дизайн, реклама)

Образование:

2005-2007 год. Театрально-художественный колледж № 60. Имею диплом с отличаем, по профессии художник-мультипликатор.

Опыт работы:

участие в проэкте по реставрации настенной росписи в здании вокзала г. Дмитров (2004 г)

мульт-студия "Анима" проэкт: "Новые приключения Мюнхгаузена" художник-фазовщик/прорисовщик 2007-2008г.

мульт-студия "Рассвет" проэкт: "Изобретатели" художник-фазовщик/прорисовщик 2008г.

мульт-студия "Анима-фильм" проэкт: "Гамбит" художник-фазовщик/прорисовщик 2008г.

мульт-студия "Анима" проэкт: "Крысы", "Православие" художник-фазовщик/прорисовщик 2008-2009г.

Дополнительная информация:

Владею графическим редактором Photo shop, свободный рисунок от руки, рисую комиксы в стиле манга.

Имею опыт работы с росписью дерева , стен и текстильных изделий, изготовляю кукол из пластики, папье-маше и текстиля, шью одежду, в том числе кукольные костюмы, владею навыками изготовления декораций из подручных материалов.

Личные качества:

Креативный подход к любой поставленной цели, коммуникабельность, исполнительность