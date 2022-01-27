Креативный Web/UX-UI дизайн и front-end web development (Пока другие делают скуку OMEGALUL👽) 📜👇

Необычный дизайн вашему сайту ☝. Его разработка ✌

Дизайн

Изобретаю свой стиль без обводок, границ и округлых углов, люблю изучать типографику, стараюсь делать иллюстрации. В работе использую Figma ✒️

Разработка

Знаю HTML, CSS, JS и PHP. Использую Webpack. Front-end без фреймворка или tailwindcss 

Я на площадках