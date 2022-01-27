Креативный Web/UX-UI дизайн и front-end web development (Пока другие делают скуку OMEGALUL👽) 📜👇
Необычный дизайн вашему сайту ☝. Его разработка ✌
Дизайн
Изобретаю свой стиль без обводок, границ и округлых углов, люблю изучать типографику, стараюсь делать иллюстрации. В работе использую Figma ✒️
Разработка
Знаю HTML, CSS, JS и PHP. Использую Webpack. Front-end без фреймворка или tailwindcss
Мой сайт-портфолио 👉 https://lautlander.herokuapp.com/
Я на площадках
☞ Instagram — https://www.instagram.com/lautlander/
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Портфолио
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