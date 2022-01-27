LautLander

Лаут LautLander

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Креативный Web/UX-UI дизайн и front-end web development (Пока другие делают скуку OMEGALUL&#128125;) &#128220;&#128071;

Необычный дизайн вашему сайту ☝. Его разработка ✌

Дизайн

Изобретаю свой стиль без обводок, границ и округлых углов, люблю изучать типографику, стараюсь делать иллюстрации. В работе использую Figma ✒️

Разработка

Знаю HTML, CSS, JS и PHP. Использую Webpack. Front-end без фреймворка или tailwindcss 

Мой сайт-портфолио 👉 https://lautlander.herokuapp.com/

Я на площадках

☞ Instagram — https://www.instagram.com/lautlander/

Портфолио