- Наполнение любых сайтов. Тексты, статьи, рерайт.
- Делаю любой контент, в том числе и уникальный.
- Активность, самостоятельность, ориентация на результат, аналитическое мышление, гибкость, ответственность и пунктуальность;
- Опыт постановки и контроля выполненных задач.
Обладаю уверенностью и позитивно настроена.
Приветствую здоровый командный дух.
Хочу применить вложенный в меня потенциал.
Не вижу ничего невозможного. Пишу лёгкие и вкусные тексты.
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