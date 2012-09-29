- Наполнение любых сайтов. Тексты, статьи, рерайт.

- Делаю любой контент, в том числе и уникальный.

- Активность, самостоятельность, ориентация на результат, аналитическое мышление, гибкость, ответственность и пунктуальность;

- Опыт постановки и контроля выполненных задач.

Обладаю уверенностью и позитивно настроена.

Приветствую здоровый командный дух.

Хочу применить вложенный в меня потенциал.

Не вижу ничего невозможного. Пишу лёгкие и вкусные тексты.

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