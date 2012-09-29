Laveka

Татьяна Laveka

 
48 летУкраина/Тернополь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

- Наполнение любых сайтов. Тексты, статьи, рерайт.

- Делаю любой контент, в том числе и уникальный.

- Активность, самостоятельность, ориентация на результат, аналитическое мышление, гибкость, ответственность и пунктуальность;

- Опыт постановки и контроля выполненных задач.

Обладаю уверенностью и позитивно настроена.

Приветствую здоровый командный дух.

Хочу применить вложенный в меня потенциал.

Не вижу ничего невозможного. Пишу лёгкие и вкусные тексты.

ОПЛАТА: Webmoney (WMZ>WMR>WMU),

Яндекс-Деньги,

Приват24,

Системы денежных переводов.

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#1642
Копирайтинг
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#7724