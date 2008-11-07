Опыт работы в PR - 3 года (работала в НКО, коммерческих и государственых структурах)

Высшее образование (диплом): РГПУ им. А. И. Герцена - Специальность "Связи с общественностью" (PR)

Дополнительное высшее образование: Институт Практической Психологии - Курс подготовки психолога-консультанта

Иностранный язык: Английский (свободно)

Опытный пользователь ПК, свободно владню офисными программами и Photoshop.

Личные качества: отвественность, пунктуальность, креативность, исполнительность, чувство юмора.