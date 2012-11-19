LaviTa8

Татьяна Лавинова LaviTa8

 
49 летРоссия/Хабаровск
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Образование: Высшее

2007-2008, Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, менеджер в сфере образования.

1992-1997, Хабаровский государственный педагогический университет, учитель математики и информатики.

Опытный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Photoshop, Интернет, электронная почта; работа с программой «1С: ХроноГраф Школа», «1С: Торговля и склад, язык HTML). Умение работать с офисной техникой (копировальные аппараты, сканеры, факсы и т.п.). Хорошо обучаемая, ответственная.

HTMLPowerPointPhotoshop
Отзывы заказчиков
EugeneMir
Евгений 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Контент-менеджер/редактор для наполнения сайтов
Татьяна отлично справилась с заданием в весьма краткие сроки. Рекомендую.
Приятно было работать с Евгением. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
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