Образование: Высшее
2007-2008, Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, менеджер в сфере образования.
1992-1997, Хабаровский государственный педагогический университет, учитель математики и информатики.
Опытный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Photoshop, Интернет, электронная почта; работа с программой «1С: ХроноГраф Школа», «1С: Торговля и склад, язык HTML). Умение работать с офисной техникой (копировальные аппараты, сканеры, факсы и т.п.). Хорошо обучаемая, ответственная.
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
11 лет назад
Татьяна отлично справилась с заданием в весьма краткие сроки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Приятно было работать с Евгением. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Наполнение сайтов
1 отзыв
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