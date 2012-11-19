Образование: Высшее

2007-2008, Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, менеджер в сфере образования.

1992-1997, Хабаровский государственный педагогический университет, учитель математики и информатики.

Опытный пользователь ПК (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Photoshop, Интернет, электронная почта; работа с программой «1С: ХроноГраф Школа», «1С: Торговля и склад, язык HTML). Умение работать с офисной техникой (копировальные аппараты, сканеры, факсы и т.п.). Хорошо обучаемая, ответственная.