Всем Добрый день. ЗАДАЧА: Необходимо перенести сайт, сделанный на конструкторе WIX (ru.wix.com). Сам сайт вот: (http://fsb777.wixsite.com/fsb777-copy). На данном этапе он без "нормального" домена, на бесплатном "условном" домене WIXа, (нормальный ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо перенести сделанный сайт на платформе: platformalp.ru на свой сервер и прикрепить к нему домен. Перенос сайта в код HTML, Сервер, +Домен. В данный момент сайт находиться вот здесь: lueadc7d.plp7.ru/. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Необходимо для будущего сайта по Детективной тематике составить семантическое ядро. Максимально раздробленное и широкое (на сколько это возможно и возможно ли вообще). Сделать это планирую для максимально эффективного продвижения ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $14
Добрый день. Необходимо написать ряд статей для наполнения сайта по детективной тематике (детективное агентство, частный детектив). Статей нужно около 30-50 штук. Статья должна быть уникальной, объемом примерно 1000 знаков. Ключевые слова к ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт8 лет назад