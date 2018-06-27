SMM менеджер (ВК, Instagram, Фэйсбук)

Здравствуйте! Меня зовут Евгений, и я готов вам помочь.

Что я могу: увеличить ваши продажи через соцсети или настроить их продажу «с нуля»; поднять брэнд, сделав его узнаваемым и продаваемым; сделать так, чтобы социальные сети работали на вас, увеличить получение лидов и, соответственно, отдачу. Сотрудничал с порталом «Кто?Что?Где?», проектом «Diamond Design-Interior».

Профильное образование («Нетология», «MyAkademy»), индивидуальный подход и нацеленность на результат. Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.