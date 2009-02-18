Lavrik

Максим Lavrik

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
16 лет назад
Сделать HTML верстку для одностраничного сайта
HTML
Задачу понял сразу. Ничего объяснять и разъяснять не пришлось. Сделал работу быстро, качественно и в срок. Рекомендую всем. Работать с человеком понравилось.