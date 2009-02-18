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Максим
Lavrik
Lavrik
37 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Был
16 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Алексей
zakazwebsait
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
128 отзывов
$4
10 баллов
16 лет назад
Сделать HTML верстку для одностраничного сайта
HTML
Задачу понял сразу. Ничего объяснять и разъяснять не пришлось. Сделал работу быстро, качественно и в срок. Рекомендую всем. Работать с человеком понравилось.
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Отзывы заказчиков
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