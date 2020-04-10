Lavrov1107

SMM, создания сайтов (ботов), креативный дизайн.

Добрый день, меня зовут Лавров Георгий и я новенький на этой площадке.

Занимаюсь SMM более 2 лет!

Имею небольшую команду из:

1.Программиста.

2.Дизайнера.

3.Маркетолога.

Плюсы работы с нашей команды.

1.Живем в Узбекистане-стоимость работы в разы меньше чем в Российской Федерации.

2.Нет налога на таргетированную рекламу-значит можно экономить на рекламе!

3.Качество работы в разы лучше чем у других фрилансеров!

По плюсам прошлись, теперь оставлю ссылки на свои работы!

1. Учебный центр-https://www.instagram.com/inter_nation_english_school/?hl=ru

2. Кофейня-https://www.instagram.com/bnb.uz/?hl=ru

3. Магазин книг-https://www.instagram.com/bookshopuzz/?hl=ru

4. Баскетбольная Академия https://www.instagram.com/batfer_basketball_academy_/?hl=ru.

Способы связи.

1.Телеграмм юсер- @jorj22

2.Инстаграм-https://www.instagram.com/lavrov_georgiy/