Lavrov1107

Добрый день, меня зовут Лавров Георгий и я новенький на этой площадке.
Занимаюсь SMM более 2 лет!
Имею небольшую команду из:
1.Программиста.
2.Дизайнера.
3.Маркетолога.
Плюсы работы с нашей команды.
1.Живем в Узбекистане-стоимость работы в разы меньше чем в Российской Федерации.
2.Нет налога на таргетированную рекламу-значит можно экономить на рекламе!
3.Качество работы в разы лучше чем у других фрилансеров!
По плюсам прошлись, теперь оставлю ссылки на свои работы!
1. Учебный центр-https://www.instagram.com/inter_nation_english_school/?hl=ru
2. Кофейня-https://www.instagram.com/bnb.uz/?hl=ru
3. Магазин книг-https://www.instagram.com/bookshopuzz/?hl=ru
4. Баскетбольная Академия https://www.instagram.com/batfer_basketball_academy_/?hl=ru.
Способы связи.
1.Телеграмм юсер- @jorj22
2.Инстаграм-https://www.instagram.com/lavrov_georgiy/