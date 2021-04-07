Доступная юридическая помощь!

Мой главный жизненный принцип это — честность.

Я берусь только за тот вид деятельности в котором у меня достаточно опыта и знаний.

Выбирая меня вы всегда можете рассчитывать на профессиональный подход к делу и человеческое отношение к вам.

Главное преимущество в работе со мной это:

1) Относительно невысокая цена за услуги!

2) Полная профессиональная самоотдача по отношению к вашему юридическому вопросу!

3) Вариативный подход к решению вашей проблемы!

Моя специализация: Споры вытекающие из гражданско-правовых договоров, трудовые споры, споры по защите прав потребителей, семейные споры.

Имеется большой практический опыт составлении различных процессуальных документов (Исковые заявления, апелляционные жалобы, и другие).

Провожу анализ различных договоров на предмет недочетов, при необходимости могу составить собственный проект договора.

Возможно представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (только г. Иркутск)