Мой главный жизненный принцип это — честность.
Я берусь только за тот вид деятельности в котором у меня достаточно опыта и знаний.
Выбирая меня вы всегда можете рассчитывать на профессиональный подход к делу и человеческое отношение к вам.
Главное преимущество в работе со мной это:
1) Относительно невысокая цена за услуги!
2) Полная профессиональная самоотдача по отношению к вашему юридическому вопросу!
3) Вариативный подход к решению вашей проблемы!
Моя специализация: Споры вытекающие из гражданско-правовых договоров, трудовые споры, споры по защите прав потребителей, семейные споры.
Имеется большой практический опыт составлении различных процессуальных документов (Исковые заявления, апелляционные жалобы, и другие).
Провожу анализ различных договоров на предмет недочетов, при необходимости могу составить собственный проект договора.
Возможно представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции (только г. Иркутск)