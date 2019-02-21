Студентка Таврической академии КФУ. Диплом бакалавра по специальности экология и природопользование. В процессе получения диплома магистра.

Изучаю английский язык с пяти лет. Занимаюсь репетиторством учеников школ и студентов по предметам: русский и английский язык, экология (и все её производные).

Копирайтинг, рерайтинг, создание уникального текста, подготовка презентаций, статей, анонсов, рецензий (на различные темы). Редактирование текста, работа в Pover point, Sony Vegas.

Подготовка отчётов 2-ТП (отходы)