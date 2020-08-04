Lazarevachudo

Всё время работаю и хочу работать еще

Если ко мне привыкнуть, то я норм. А вообще, люблю работать и быть занятой. Могу писать статьи. Работала журналистом недолго, но работала) очень люблю растения и спорт. Как то даже попала на соревнования по фитнесу. Случайное участие принесло 8 место в категории фитнес бикини среди 43 участниц))) можно попробовать себя в статьях по спорту и спортпиту, а также в статьях по комнатные растениям, раз я их тоже люблю). А теперь о серьезном: работаю с 16 ти лет, есть опыт работы в подборе персонала, личным помощником, секретарём, администратором, а также в продажах - 5 лет. На данный момент хочу попробовать подрабатывать в роли копирайтера. Буду рада любым предложениям).