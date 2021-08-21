Flutter developer
Специализируюсь на разработке кросс-платформенных мобильных приложений на фреймворке Flutter.
Есть опыт работы с Firebase и более традиционными базами данных, например SQLite, использования Rest API, интеграции с соц.сетями.
Проектирую приложения с соблюдением принципов чистой архитектуры. Основываюсь на паттерне BLoC. Использую современные пакеты - retrofit, json_annotation и т.п.
Есть богатый опыт работы с 1С.
Каждому клиенту гарантирую индивидуальный подход, качественный код, своевременное выполнение заказов.
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