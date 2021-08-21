Flutter developer

Специализируюсь на разработке кросс-платформенных мобильных приложений на фреймворке Flutter.

Есть опыт работы с Firebase и более традиционными базами данных, например SQLite, использования Rest API, интеграции с соц.сетями.

Проектирую приложения с соблюдением принципов чистой архитектуры. Основываюсь на паттерне BLoC. Использую современные пакеты - retrofit, json_annotation и т.п.

Есть богатый опыт работы с 1С.

Каждому клиенту гарантирую индивидуальный подход, качественный код, своевременное выполнение заказов.