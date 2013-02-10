Продвижение в социальных сетях

ФИО: Марат Сафин

Страна: Россия

Город: Санкт-Петербург

Skype: Lbisiy

E-mail: [email protected]

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Всем привет!

Я занимаюсь продвижением в социальных сетях VK, Facebook, Twitter, YouTube и др.

Пользуюсь только белыми инструментами продвижения с наполнением сообществ полезным и интересным контентом, красивым оформлением пабликов и общением с подписичиками. Увеличиваю ЦА и трафик на сайт.

Кроме того сотрудничаю и могу самостоятельно выполнять дизайнерские функции, функции контент-менеджера и рерайтера статей.

В мои услуги входят:

- разработка стратегии продвижения бренда/товара в социальных сетях;

- создание сообществ и ежедневное наполнение контентом;

- привлечение аудитории и работа с ней;

- составление и анализ рекламной кампании.

Для того, чтобы собрать вокруг себя пользователей, которые впоследствии могут стать вашими КЛИЕНТАМИ, необходимо дать им поток полезной и интересной для них информации. И я это умею!

К сожалению, не могу похвастаться большим количеством созданных проектов, так как во фриланс ушел буквально недавно. В качестве примера могу привести свою группу в ВК http://vk.com/rs_moto.

P.S. Буду рад долгосрочному сотрудничеству!