Необходимо провести доработку интернет-магазина, написанного на Amiro. Необходимо: доработать дизайн, произвести настройку блоков движка, интегрировать готовые модули. ТЗ готов выслать на почту.
ФИО: Марат Сафин
Страна: Россия
Город: Санкт-Петербург
Skype: Lbisiy
E-mail: [email protected]
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Всем привет!
Я занимаюсь продвижением в социальных сетях VK, Facebook, Twitter, YouTube и др.
Пользуюсь только белыми инструментами продвижения с наполнением сообществ полезным и интересным контентом, красивым оформлением пабликов и общением с подписичиками. Увеличиваю ЦА и трафик на сайт.
Кроме того сотрудничаю и могу самостоятельно выполнять дизайнерские функции, функции контент-менеджера и рерайтера статей.
В мои услуги входят:
- разработка стратегии продвижения бренда/товара в социальных сетях;
- создание сообществ и ежедневное наполнение контентом;
- привлечение аудитории и работа с ней;
- составление и анализ рекламной кампании.
Для того, чтобы собрать вокруг себя пользователей, которые впоследствии могут стать вашими КЛИЕНТАМИ, необходимо дать им поток полезной и интересной для них информации. И я это умею!
К сожалению, не могу похвастаться большим количеством созданных проектов, так как во фриланс ушел буквально недавно. В качестве примера могу привести свою группу в ВК http://vk.com/rs_moto.
P.S. Буду рад долгосрочному сотрудничеству!
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад