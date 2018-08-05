Привет!

Пришло время познакомиться, мои дорогие друзья и подписчики.

Меня зовут Алекс , я иллюстратор.

Уже 8 лет взращиваю в себе навыки дизайнера, копирайтера, таргетолога, парсиолога, верстальщика и коммуникабельные способности фрилансера.

И меня осинило По сути, SMM-щик - это всё одним словом из вышеперечисленного.

Поэтому с 2013 года, осваивал Corel Draw, как проклятый маньяк запертый в резервации. Хотя почему как...

Но этого было мало...Нужна была искра вдохновения, а не сжигания всего до тла. Изюминка, а вернее завораживающий и интересный текст.

Который сможет создать уникальный сериал для Вас.

Контент... Знаний не хватало, инвестировать необходимо было в черепную коробку с серыми червяками.

Купив несколько платных курсов, пройдя их полностью, кроме грусти, пришло лишь осознание того, что получил пинки за каждый курс стоимостью 13.000 рублей.

Пинки! Да, да вы не ослышались. Чертов мазохист. Покупал пинки...

Кто бы знал...

Но без пинков, никогда бы не решился начать строить свой маленький скромный мир и образовательный проект, который в скором времени будет завершен.

И та-а-к...Внимание! Какие мои навыки и сверх-способности могут сослужить Вам службу?

• Могу создать красивый профессиональный дизайн в короткий срок;

• Нарисовать Вас в стиле анимационного героя;

• Разработать дизайн сообщества от А до Я, создать игровой интерфейс или веб-дизайн;

• Провести аудит группы воскресив из мертвых недостающие фрагменты механизма;

• Фирменный стиль с нуля от цветопробы логотипа до последнего штриха полиграфии;

• И просто пообщаться, помочь и обучить;

Интерфейс и себя в роли персонажа нарисовал сам с 0, используя за основу дизайн игры Summoner's War's: Sky Arena.

Просто он очень приглянулся, люблю такие ММО штучки...

Поэтому предпочитаю работу на фрилансе.

Ведь многим из нас хочется начинать зарабатывать удаленно, занимаясь тем делом, которое им нравится.

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